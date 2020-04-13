هدوء ما قبل عاصفة اجتماع برشلونة التاريخي اليوم

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

يسود نادي برشلونة الاسباني هدوء وترقب حذر لما سيؤل إليه حال النادي الذي باتت الصراعات الإدارية تهدد مسيرته وتميزه العالمي، وبات الكل يترقب ما بعد الاجتماع التاريخي الذي يعقده مجلس إدارة النادي اليوم الإثنين عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، ويترأسه جوزيب ماريا بارتوميو.

ويترقب أنصار ومحبي النادي هل في مقدور رئيس النادي أن يطفي عاصفة الأزمات ويسكت معارضيه وينجح في ضم أعضاء جدد عقب استقالة 6 من أعضاء مجلس إدارة النادي الكتالوني قبل أيام، وهي الاستقالات التي كشفت الكثير من الخفايا والأسرار حول كيفية إدارة النادي ومنها تصريحات بان النادي بات على حافة الإفلاس صدرت قبل ساعات من اجتماع مجلس ادارة النادي اليوم.

وتتزايد التساؤلات هل ينجح جوزيب ماريا بارتوميو بإعادة هيكلة فريقه الإداري، و إنهاء أزمة جديدة تعصف بمؤسسة البرسا، اندلعت بسبب القضية المعروفة إعلاميا بـ'Barçagate'، والتي نشأت عقب الكشف عن تعاقد النادي مع خدمة خارجية لتحسين صورته على شبكات التواصل الاجتماعي.

وينتظر أن يصدر البارسا بيانا موجزاً، ليس اليوم، حول محتوى الجلسة بشأن قضية 'Barçagate'، عقب الكشف عن تعاقد النادي مع شركة لتحسين صورة مجلس الإدارة، ودفع مقابل هذه الخدمة مبالغ مالية خارج السوق، وتضمنت المهمة مهاجمة بعض اللاعبين الحاليين والسابقين بالنادي من المعارضين للإدارة الحالية.