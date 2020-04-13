لامبارد: فخور بتشيلسي في أزمة كورونا

المصدر: أ ف ب

أعرب المدرب فرانك لامبارد عن فخره بالطريقة التي تعامل بها ناديه تشيلسي الانجليزي لكرة القدم مع أزمة فيروس كورونا المستجد على مختلف الأصعدة أكان فيما خص المساعدات التي قدمها أو تعامله مع موظفيه.

وفي ظل تفشي وباء "كوفيد-19" ومع تعليق منافسات الدوري الممتاز سارع النادي اللندني الى تقديم الفندق الواقع في مجمع ملعبه "ستامفورد بريدج" لإقامة عاملين في الطواقم الطبية، ووعد بتقديم دعم مالي لصالح لجمعية تعنى بمساعدة ضحايا العنف المنزلي.

وخلافا لبعض أندية الدوري الممتاز التي واجهت انتقادات لفرض البطالة الجزئية على موظفين واستخدامها المال العام لتسديد رواتبهم، لم يلجأ النادي المملوك من الثري الروسي رومان ابراموفيتش إلى هذه الخطوة.

وقال لامبارد لشبكة "سكاي سبورتس"، "أنا فخور جدا لكوني مدرب هذا الفريق نظرا للطريقة التي تعامل بها تشلسي مع الوضع".

وتابع "لقد استجابوا سريعا بتقديمهم الفندق وهناك الكثير من العمل الجاري مع المؤسسة (الخيرية التابعة للنادي) والجمعيات والتواصل مع المشجعين العديد من الأشخاص في تشلسي ارتقوا الى مستوى المسؤولية".

وفي ظل الانتقادات، أنشأ نجوم الـ "بريمرليغ" صندوق دعم من أجل تقديم التبرعات للعاملين في الطواقم الطبية وخدمة الصحة الوطنية.

وقال لامبارد "سيحاول لاعبو كرة القدم القيام بما هو صواب. أعتقد أنهم كانوا بحاجة لبعض الوقت وأطلق السياسيون النيران في الوقت الذي كانت الأمور تتحضر. من المؤسف انه تم رسم هذه الصورة"، في إشارة الى إظهار اللاعبين وكأنهم يرفضون خفض رواتبهم في هذه الفترة.

وعلقت منافسات كرة القدم في إنكلترا الى أجل غير مسمى. ولم يتضح أي موعد محتمل لاستئنافها، في ظل تفشي وباء "كوفيد-19". ونظرا للاقفال التام المفروض والحجر المنزلي يحرص اللاعبون على المحافظة على لياقتهم البدنية في منازلهم لكن لامبارد حذّر من المسارعة في العودة لاستئناف النشاطات الرياضية في حال رفع القيود المفروضة حاليا.