200 مليون جنيه أسترليني تنقل كين إلى مان يونايتد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد المدرب الإنجليزي غاري نيفيل، أن مهاجم توتنهام، هاري كين، فتح الباب عمداً لتحرك صيفي كبير، عندما كشف أنه سيفكر في مغادرة ناديه، سعياً للحصول على الألقاب، وتوقع انتقال كين إلى مانشستر يونايتد في صفقة تاريخية ستصل قيمتها إلى 200 مليون جنيه إسترليني.

وقال نيفيل لموقع "ميل": "توتنهام سيطلب 200 مليون جنيه إسترليني للتنازل عن كين، بعدما وصل اللاعب إلى مفترق طرق مهني، وأغضب مسؤولي وجماهير النادي، وهذه الصفقة التاريخية، يتوقعها الكثيرين ومنهم آلان شيرير، ريو فرديناند، وواين روني".

وأختتم نيفيل: "سبق وتعاملت مع هاري كين، وهو فتى ذكي، وليس شخصاً يمكن أن تسيطر عليه أو تجبره على البقاء، وأي نادي يريد كين، والذي سجل 136 هدفاً في الدوري الإنجليزي، ولا أعتقد أن كين سيعجب بما فعلوه في الأسبوع الأخير من تخفيض للأجور