العروض تحاصر "كوليبالي" نابولي

المصدر: متابعة – محمد فضل

تلقى اللاعب المالي كانيدو كوليبالي مدافع فريق نابولي الإيطالي عدة عروض من ابرز اندية أوروبا وبات اللاعب على اعتاب مغادرة ملعب سان باولو بعد عدة مواسم قضاها في الجنوب الإيطالي ، وسيكون موسم "الكالشيو" الحالي و الموقوف احترازاً بسبب تفشي فيروس "كورونا " كوفيد 19 هو الأخير للمدافع المالي حال اكتمال الموسم الذي يتصدره يوفنتوس الإيطالي .

و يمتاز المدافع كوليبالي بصفات عديدة وضعته في مقدمة المدافعين على مستوى الدوريات الأوروبية في الوقت الحالي فضلاً عن تسجيله للأهداف بالرأس و سينتهي عقده مع نابولي في صيف 2023 .

وذكرت صحيفة " توتو اسبورت "أن نابولي سيكون مجبراً بقبول أي عرض يتراوح ما بين 50 الى 60 يورو ليتمكن من بيعه بعد اتفاق إدارة النادي مع خليفة كوليبالي وهو أمير رحماني لاعب فيرونا كما ان نابولي سيجدد عقد الثنائي ماكسيموفيتش ومانولاس

ومن الأندية التي تسارع الخطى لنيل خدمات كوليبالي كل من من ليفربول ومانشستر يونايتد، بجانب باريس سان جيرمان الفرنسي و ريال مدريد أو برشلونة .

وعلى ذات الصعيد كشفت الصحف الإيطالية تفاصيل مثيرة بشأن صراع الأندية حول التعاقد مع العديد من المدافعين في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة ، وابدى باريس سان جيرمان الفرنسي رغبته في التعاقد مع ماتيا دي تشيليو الظهير الأيمن ليوفنتوس ليحل مكان ليفين كورزاوا الذي يجد اهتماماً اكبر من قبل نادي انتر الإيطالي وبرشلونة الاسباني .