رابطة البريميرليغ تحذر القنوات الرياضية من السؤال عن الدوري

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  • متابعة - خالد المهيري
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منعت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز  (البريميرليغ) القنوات الناقلة للدوري الانجليزي هناك من طرح أية أسئلة تتعلق عن عودة الدوري و مدى تأثر الاندية من إيقاف المباريات في ظل تفشي فيروس كورونا في بريطانيا.

وبحسب صحيفة (ديلي ميل) البريطانية فإن الرابطة أعطت الموافقة للقنوات لإجراء اللقاءات مع اللاعبين و المدربين و لكن في حال عدم الالتزام بالشروط فأنه سيتم منعهم  من إجراء أي لقاء . 

و اضافت الصحيفة التي اطلعت على الرسالة التي تم إرسالها إلى القنوات بأن الأندية تشعر بالتوتر الشديد لذا يرجى اتباع التعليمات و الابتعاد بقدر الإمكان عن المقابلات الإخبارية . 

وتعاني القنوات الرياضية البريطانية من قلة البرامج بسبب توقف الأنشطة الرياضية في ظل تفشي فيروس كورونا حيث تأمل من تساهم هذه اللقاءات في عودة الحياة إلى التلفاز .

كلمات دالة:
  • الدوري الاتجليزي،
  • القنوات الرياضية البريطانية،
  • فيروس كورونا
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