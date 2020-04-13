رابطة البريميرليغ تحذر القنوات الرياضية من السؤال عن الدوري

المصدر: متابعة - خالد المهيري

منعت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز (البريميرليغ) القنوات الناقلة للدوري الانجليزي هناك من طرح أية أسئلة تتعلق عن عودة الدوري و مدى تأثر الاندية من إيقاف المباريات في ظل تفشي فيروس كورونا في بريطانيا.

وبحسب صحيفة (ديلي ميل) البريطانية فإن الرابطة أعطت الموافقة للقنوات لإجراء اللقاءات مع اللاعبين و المدربين و لكن في حال عدم الالتزام بالشروط فأنه سيتم منعهم من إجراء أي لقاء .

و اضافت الصحيفة التي اطلعت على الرسالة التي تم إرسالها إلى القنوات بأن الأندية تشعر بالتوتر الشديد لذا يرجى اتباع التعليمات و الابتعاد بقدر الإمكان عن المقابلات الإخبارية .

وتعاني القنوات الرياضية البريطانية من قلة البرامج بسبب توقف الأنشطة الرياضية في ظل تفشي فيروس كورونا حيث تأمل من تساهم هذه اللقاءات في عودة الحياة إلى التلفاز .