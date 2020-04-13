لاوتارو غير متاح للبارسا

المصدر: متابعة – محمد فضل

فجرت صحيفة "اس" الاسبانية مفاجأة غير متوقعة ربما تُجهض جهود واحلام جمهور برشلونة بشأن التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال الصيف المقبل.

وكانت وسائل إعلام إسبانية قد نسبت تصريحات لزاراتي وكيل أعمال اللاعبK والتي اكد عبرها إمكانية انتقال اللاعب إلى البارسا ، لكن صحيفة اس قتلت فرحة انصار البلوغرانا بتصريحات زاراتي لتؤكد نفي وكيل اللاعب المعتمد بيتو ياكي علاقة لاوتارو بزاراتي مفيداً بأنه ليس من ضمن وكلاء أعماله من الأساس .

و شدد ياكي بأنه وكيل الأعمال الوحيد لمارتينيز رفقة رولاندو زاراتي شقيق سيرجيو زاراتي الذي أطلق التصريحات المباشرة عن برشلونة ولاوتارو في الساعات الماضية.

و أفادت آس بأنه يمكن اعتبار تصريحات زاراتي أنها من البيئة المحيطة باللاعب و ليس من شخص يعمل في سوق الانتقالات في كرة القدم من الأساس. و كان زاراتي قد قال أن هناك إمكانية كبيرة لانتقال لاوتارو إلى برشلونة للعمل مع أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم ” يقصد ليونيل ميسي