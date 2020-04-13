الكاف: لا نية لإلغاء دوري أبطال أفريقيا

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد عبدالمنعم باه سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بأنه لا يوجد هناك أي نية لإلغاء النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية.

وقال سكرتير كاف في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" يوم الأحد إن هناك 3 مواعيد مبدئية لاستكمال المسابقتين بعد أن وصلنا للدور نصف النهائي.

وأضاف باه أن الأمور جيدة للغاية فلقد وصلنا إلى نصف نهائي المسابقة والمباريات المتبقية قليلة جدا.

وأوضح أنه يتوقع عودة البطولة في منتصف شهر يونيو المقبل أو يوليو حسب تحسن الأوضاع الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.