دروغبا يمنح بلاده مستشفى لمحاربة كورونا

المصدر: دبي-عدنان الغربي

قرر ديديه دروغبا نجم منتخب الكوت ديفوار وتشيلسي السابق وضع مستشفى مؤسسته الخيرية تحت تصرف بلاده لتحويله إلى مركز فحص عن فيروس كورونا كوفيد 19.

وقام دروغبا بتسليم المستشفى الذي يحمل اسم مواطنه اللاعب والمدرب السابق لوروان بوكو (توفي 2016) إلى حاكم مقاطعة أبيدجان أمس.

وقالت مريم بريكا مديرة مؤسسة دروغبا" الأمر متروك للدولة الايفوارية لتحديد كيفية استغلال المستشفى وتحويله إلى مركز فحص."

وسيتم إنشاء 13 مركزًا محليًا للفحص في أبيدجان ، من مجموع 45 مركزًا في الكوت ديفوار منذ بداية الأزمة ، تم تسجيل 533 حالة ايجابية و 4 وفيات .