رونالدو وميسي في حوار عائلي بعيد الفصح

المصدر: دبي- عماد الدين إبراهيم

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي مواجهة اجتماعي طريفة اليوم وتجسد الروح الرياضية بين النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو وغريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي حيث تفاعلت جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع صورة نشرتها أنتونيلا روكوزو زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لعائلتها اليوم الأحد، احتفالا بعيد الفصح المجيد.

ووضعت جورجينا قلب حب أحمر كرمز تعبيري على الصورة التي نشرتها أنتونيلا عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام"

وحرص رونالدو بدوره، على الاحتفال بعيد الفصح وسط عائلته في العزل الصحي، الذي يقضيه في منزله بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ونشر في "إنستغرام" صورة تجمعه بعائلته أثناء تناولهم للطعام، وأرفقها بعبارة: "نتمنى فصحاً سعيداً للجميع".