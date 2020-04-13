رسالة عاطفية من ميسي إلى العاملين في الصحة

المصدر: دبي-عدنان الغربي

وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة رسالة عاطفية وتقدير إلى العاملين في مجال الصحة للجهود التي يبذلونها في محاربة فيروس كورونا حول العالم، وجاء في الرسالة التي نشرها عبر حسابه في انستغرام:"

انتهى أمس، الأسبوع العالمي للعاملين في مجال الصحة، أود إلى جانب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) أن أتقدم إليكم بخالص الشكر للعمل الذي تقومون به، الأبطال المجهولون الذين يتحملون أياما وليال طويلة بعيدا عن عائلاتهم، حتى تكون عائلتنا آمنة من فيروس كوفيد 19، رغم كل شيء يواصلون التزامهم النبيل لرعاية النساء الحوامل وحماية الأطفال."

وأرفق ميسي صورة طبيب وهو يقدم الرعاية لرضيع مع رسالته.

وكان ميسي تبرع بمليون يورو للمساهمة في مواجهة الوباء في برشلونة وعدة مستشفيات أخرى في الأرجنتين .