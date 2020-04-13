ديوكوفيتش يتحدى رونالدو وميسي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أطلق لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف رقم 1 عالمياً وزوجته ايلينا تحدياً جديداً، ضمن المبادرات التي يطلقها نجوم الرياضة لتحفيز أفراد المجتمع للبقاء في المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتحدي ديوكوفيتش عبارة عن حركة جسدية من حركات "اليوغا البهلوانية" تعتمد على الحفاظ على التوازن لفترة زمنية.

ودعا اللاعب الصربي عبر حسابه في انستغرام مجموعة من كبار نجوم الرياضة لمشاركته هذا التحدي يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة و زفونيمير بوبان نجم منتخب كرواتيا السابق والفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد ونجوم التنس السويسري روجيه فيدرر والاسباني رفائيل نادال واليوناني ستيفانوس سيتسيباس و اندريه شفشينكو نجم منتخب أوكرانيا وميلان السابق وعدة نجوم آخرين.

وجاء في رسالة ديوكوفيتش:" عيد فصح مجيد للجميع، في انتظار عيد الفصح الأرثوذكسي أمامنا الوقت للكثير من التحديات الجديدة، قررت أنا وايلينا دعوتكم للمشاركة في تحدي اليوغا البهلوانية، مع شريك، زوجة، أبناء، أخ، والديكم، مدرب، مع الشخص المتواجد معك في المنزل والمستعد لخوض هذا التحدي."