75 مليون جنيه إسترليني تقلق مانشستر يونايتد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أبدى نادي مانشستر يونايتد، مخاوفه من تأجيل دخل قيمته 75 مليون جنيه إسترليني، نتيجة لمشاكل أديداس المالية، لتأثر حركة المبيعات، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفي عام 2015، وافقت أديداس على صفقة مدتها 10 سنوات مع "المان يونايتد" لتصنيع أطقمه، وبلغت قيمة الصفقة 750 مليون جنيه إسترليني، مقسمة إلى أقساط سنوية تبلغ 75 مليون جنيه إسترليني.

لكن الشركة المصنعة للملابس الرياضية الألمانية، عانت من مشاكل مالية، بعد أن تضررت المبيعات من فيروس كورونا، وإذ رغم حجم التداول العالمي البالغ 29.92 مليار جنيه إسترليني، في العام الماضي، وإيرادات نقدية بقيمة 873 مليون جنيه إسترليني، أجرت الشركة محادثات مع بنك ألماني مملوك للدولة، حول قرض يتراوح بين 900 مليون إلى 1.75 مليار جنيه إسترليني.

وأخفقت أديداس اخيراً في دفع مبلغ 1.5 مليون جنيه إسترليني، مستحقة لنادي فلامنجو البرازيلي، وأكدت أن الدفع سيتأخر نتيجة للأزمة الصحية العالمية، كما حذرت العلامة التجارية أندية برازيلية أخرى، ومنها كروزيرو وساو باولو، من تأخير الأقساط في الأسابيع المقبلة.

وأثارت الأنباء المالية الأخيرة، مخاوف من عدم قدرة الشركة الألمانية على تلبية المدفوعات المستحقة لأكبر عملائها، ولا سيما مانشستر يونايتد، ولكن صحيفة "الميرور"، أكدت ثقة مسؤولي "المان يونايتد"، بأن الدفعة المقبلة ستسدد بموعدها، ولكن المخاوف تطول أندية أخرى أيضاً، مثل أرسنال الذي لديه صفقة لمدة خمس سنوات مع العلامة التجارية نفسها، وتبلغ قيمتها 60 مليون جنيه إسترليني في الموسم.