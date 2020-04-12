كرة القدم مستمرة في 5 دول

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

مع عودة الكرة إلى الحياة في الصين تايبيه "تايوان"، أصبح هناك خمس دول حول العالم تلعب فيها مسابقات رسمية في كرة القدم، رغم فيروس كورونا.

وعادت عجلة دوران الدوري في تايوان، بمشاركة 8 فرق اليوم الأحد، وبدون جمهور، لتنضم تايوان إلى كل من بوروندي، نيكاراغوا، طاجيكستان وبيلاروسيا، والتي يقام فيها النشاط الكروي، رغم تفشي فيروس كورونا.

وأشار موقع "تي واي سي سبورت"، إلى إعلان اتحاد تايوان لكرة القدم، عن الإجراءات الاحترازية التي يجب اتخاذها لإقامة المباريات بدون جمهور، وتتضمن قياس درجة حرارة اللاعبين قبل دخول أرض الملعب، وتطهيرهم بالكحول، وشدد الاتحاد في الوقت نفسه، أنه حال تم الكشف عن حالة فيروس كورونا، فيجب تعليق الدوري على الفور.