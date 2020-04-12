أوجه الشبه والاختلاف بين مبامبي وهالاند المرشحان للانتقال إلى الملكي

المصدر: متابعة- محمد فضل

حددت الصحف المدريدية الصادرة اليوم أوجه الشبه بين النرويجي هالاند نجم بروسيا دورتموند والفرنسي مبامبي هداف باريس سان جيرمان فالثنائي مرتبطان بريال مدريد ولهما مستقبل عظيم كما انهما يحطمان الأرقام القياسية بعد أن سجل مبابي هذا الموسم 30 هدفاً و 17 تمريرة هدف في 33 مباراة.

فيما احرز هالاند 40 هدفا وصنع 9 أهداف في 33 مباراة ،’كما أن اللاعبين لايزالان في سن الشباب ويمتاز النرويجي هالاند " 19 عاماً" بمهارة تسجيل الأهداف داخل منطقة الجزاء اما مبابي" 21 عاماً" فهو سريع ويجيد اللعب داخل وخارج منطقة الجزاء ويبقى سعر مبابي أغلى من هالاند بمراحل .

وأشارت "الماركا " الى إن ريال مدريد اقترب كثيراً من الاستقرار على شراء النرويجي هالاند نجم منتخب النرويج وبوروسيا دورتموند الألماني، وسيكون امام رئيس النادي فلورنتينو بيريز اكثر من حل لاستجلاب النجم الصاعد بسرعة الصاروخ هالاند .

وستكون أولى الحلول امام بيريز هو بيع الصربي يوفيتش مقابل 50 مليون والبرازيلي ماريانو مقابل 25 مليون يورو ودفع المبلغ لشراء هالاند اما الحل الثاني الذي طرح على صدر الصحف هو مبادلة يوفيتش وماريانو دفعة واحدة مقابل التعاقد مع هالاند.

وفيما يتعلق بحظوظ النجم الفرنسي كليان مبامبي المطلوب بشده في قلعة النادي الملكي من قبل مواطنه زين الدين زيدان مدرب الميرنغي فأن فرصته تبدو قائمة وذلك حسب توقعات الماركا اذ نجح بيريز في التخلص من اللاعبين الكبار المرشحين لمغادرة البرنابيو على راسهم غاريث بيل والذي يرهق راتبه السنوي خزينة بيريز الى جانب بيع مارسيلو الى اليوفي والكولمبي خاميس رودريغيز الى احد الأندية الإنجليزية