شاهد .. فاتي موسيقار برشلونة الراقص

المصدر: متابعة – عماد الدين إبراهيم

نشر نادي برشلونة الاسباني على حسابه الرسمي في تويتر فيديو طريف لمهاجمه الشاب المهاجم أنسو فاتي وهو يتدرب بمفرده بأسلوب غنائي وصف بانه الموسيقار الراقص.

وهو أسلوب يروح به فاتي عن نفسه، بجانب محافظته على لياقته البدنية ابان فترة توقف الدوري الاسباني لكرة القدم بسبب الازمة التي تمر بها كرة القدم العالمية بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والذي تسبب بحجر منزلي لجميع اللاعبين.

ويعد المهاجم الشاب أنسو فاتي لاعب فريق برشلونة الإسباني، من أبرز المواهب الصاعدة في عالم كرة القدم، نظراً للإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب رغم بلوغه 17 عاما فقط.

اللاعب الإسباني الشاب بزغ نجمه فجأة مع بداية الموسم الحالي، محطماً عدة أرقام قياسية، آخرها كونه أصغر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى مشاركته في 13 مباراة بمختلف المسابقات، حيث أحرز 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة، وأصبح أصغر لاعب يسجل ويصنع في تاريخ الدوري الإسباني، بالقرن الـ21.