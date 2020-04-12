تعرف على خطة انقاذ الدوري الإنجليزي من الإلغاء

المصدر: متابعة – عماد الدين إبراهيم

يسابق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الزمن لأجل تقديم خطط عاجلة لإنقاذ الدوري الانجليزي من الإلغاء وهو أمر أن حدث من شأنه ان يتسبب في خسائر فادحة للاتحاد والأندية فضلاً عن دخوله في مأزق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم .

وكشفت تقارير صحفية أن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يمكن أن يعود على أنه "حدث تلفزيوني" في يونيو أو يوليو، بعد تعليقه بسبب أزمة فيروس كورونا التاجي.

تبقى لمعظم الأندية تسع مباريات من الموسم المحلي، ومع تعليق الموسم إلى أجل غير مسمى، فإن الأندية يائسة لإنهاء الموسم حتى تحافظ على عائدات البث.

نتيجة لذلك، يعتقد مصدر تحدث لصحيفة التايمز على اتصال مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، بأن المباريات سيتم لعيها فقط كحدث للتلفزيون، ويمكن لعب مباريات متعددة في اليوم في استاد ويمبلي.

وقال المصدر لصحيفة التايمز: "بحلول يونيو أو يوليو، سيلعبون المباريات فقط كأحداث تلفزيونية".

وأضاف: "إذا كان عليهم أن يلعبوا أربع مباريات في اليوم في ويمبلي لإنجاز ذلك، فسوف يفعلون ذلك".

وحتى الآن، لم يتم تحديد موعد للعودة من قبل الدوري الممتاز، حيث لا تزال المملكة المتحدة في حالة إغلاق.

وتتطلع العديد من الأندية إلى الموافقة على تخفيضات الأجور مع لاعبيها من أجل تقليل تأثير تفشي COVID-19.

ومع ذلك، على الرغم من المحادثات التي استمرت لأسابيع بين الأندية ونجوم فريقهم الأول، إلا أن وست هام وساوثهامبتون هما فقط اللذين وافقا حتى الآن على تخفيض الرواتب.

فيما يتعلق بالمباريات التي يتم لعبها في ويمبلي، استضاف منزل كرة القدم الإنجليزية اخيراً مباريات الدرجة الأولى.

ولعب توتنهام مبارياته المنزلية في 2017-18 ومعظم موسم 2018-1919 في ويمبلي، حيث انتظروا بناء ملعبهم الجديد، كما يستضيف ويمبلي مباريات منتخب إنجلترا.

وتوقف الدوري الإنجليزي بعد لعب 29 جولة، وكان فريق ليفربول يحتاج للفوز في مباراتين فقط لضمان التتويج بلقب المسابقة لأول مرة منذ 30 عاماً.