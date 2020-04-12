أرسنال يطلب تخفيض الرواتب 12.5% لمدة سنة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

رفض نادي ارسنال الإنجليزي، إجراء تخفيض موقت على اللاعبين بسبب إيقاف مسابقات كرة القدم، لتفشي فيروس كورونا، وطالب بأن يتم إجراء تخفيضات مباشرة على الأجور بنسبة 12.5%، لمدة سنة كاملة بداية من أبريل الجاري.

ومن المثير للاهتمام حسب ما أشار موقف "ميل"، أن النادي عرض تعويض اللاعبين بالكامل، إذا تأهلوا لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو سيناريو غير محتمل نظراُ لتأخرهم في المركز الخامس حالياً بفارق 8 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

وأشار النادي، إلى أنه في حالة تأهل ارسنال لدوري أوروبا الموسم المقبل، سيتم تخفيض خفض الأجور المقترح إلى حوالي 7.5%، ولكن إذا غاب ارسنال عن كرة القدم الأوروبية تماماً، يستمر خفض الأجور بنسبة 12.5%.

وألمح النادي إلى إمكانية إجراء مفاوضات أخرى بالنسبة للأجور، في حالة تقليص الموسم، وعدم دفع حصول النادي على جزء من مبلغ الـ 750 مليون جنيه إسترليني من أموال البث.

ويتوقع رفض نجوم ارسنال للاقتراح صراحة كما هو الحال مع الغالبية العظمى من فرق الدوري الممتاز الأخرى، لكنهم على استعداد للاستماع إلى عروض تأجيل جزء من الرواتب.