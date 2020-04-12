وفاة الحارس بونيتي أسطورة تشيلسي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

اعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على تويتر"، وفاة أسطورة حراسة مرمى تشيلسي، بيتر بونيتى اليوم الأحد، عن عمر يناهز 79 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.

ويعد بيتر بونيتى من أبرز نجوم تشيلسى على مدار تاريخه، وتألق في حراسة المرمى خلال فترة الستينات والسبعينات من القرن الماضي، وشارك في 729 مباراة بجميع البطولات، ليحتل المركز الثاني في قائمة الأكثر مشاركة مع الفريق خلف رون هاريس.

وساهم في تتويج تشيلسي بالعديد من الألقاب، ومنها كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس رابطة المحترفين، وكأس الكؤوس الأوروبية، وفي تتويج المنتخب الإنجليزي بكأس العالم للمرة الوحيدة في تاريخ بلاده عام 1966.