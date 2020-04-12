ابن محمد علي: والدي قادر على هزيمة تايسون "مقاتل الشوارع"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أثارت بطولة محاكاة افتراضية، جدلاً كبيراً حول أي من نجوم الملاكمة من العصور المختلفة سيفوز لو التقوا في الحلبة، بعدما شهدت البطولة التي تديرها سلسلة الملاكمة العالمية، فوز مايك تايسون على جورج فورمان، في الدور نصف النهائي، لمقابلة محمد علي في النهائي.

ووجه موقع "ميل"، سؤال إلى نجل محمد علي الأكبر لابناءه التسعة، حول من سيفوز في مواجهة ثقيلة بين والده ومايك تايسون، وأكد محمد علي الابن، أنه ليس هناك شك في أن والده كان سيهزم تايسون، والذي لا يستطيع الوصول إلى 15 جولة، لأنه ليس ملاكم، إنه مقاتل شوارع، وفنان في الفوز بالضربة القاضية، ولا يمكنه أن يصمد أمام والدي.

وبدوره، عند سماع القتال المحاكي، اعترف تايسون، أنه لم يكن ليحقق نجاحاً جيداً ضد بطله المفضل محمد علي إذا التقيا في الحلبة، وقال: "لن أفوز في المعركة الحقيقية، لأن محمد علي هو الأعظم على الإطلاق".