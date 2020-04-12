الأزمات متواصلة في نادي برشلونة

المصدر: متابعة – عماد الدين إبراهيم

أصبح نادي برشلونة الاسباني بؤرة أزمات متلاحقة، وبعد أزمة استقالة 6 من كبار أعضاء مجلس إدارة النادي فتح اليوم باب جديد من الأزمات بعد أن أكدت مصادر من شركة «PriceWaterhouseCoopers» المختصة بمراقبة التحقيقات حول القضية المعروفة بـ«Barçagate»، الأحد بأن التحقيق ما زال مفتوحاً.

وكان نادي برشلونة الإسباني قد طالب شركة «PWC» بالتعاون معه في التحقيق في تداول أخبار الشهر الماضي حول استخدام إدارة البلاوجرانا لشركة لتوريد الخدمات «l3 Ventures» للتأثير على وسائل التواصل الاجتماعي ومهاجمة بعض اللاعبين الحاليين والسابقين والمحيطين بالنادي من المعارضين للإدارة الحالية، لتحسين صورة الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ «Barçagate».

وحسبما علمت وكالة الأنباء الإسبانية، باتت محاور التحقيق المختلفة واضحة أمام الشركة المراقِبة التي وضعت يدها على جميع مصادر المعلومات والوثائق المطلوبة، ولهذا فإن التقرير «لا يزال في مساره الطبيعي بالنظر إلى طبيعة التحقيق».

أمر آخر «أثر بعض الشيء» على سير التحقيقات وهو تفشي فيروس كورونا في العالم في الآونة الأخيرة، واستحالة إجراء بعض التحليلات من داخل النادي، نظرا لإجراءات العزل الصحي المفروض من جانب الحكومة الإسبانية لمنع تفشي الوباء، ولهذا لم يصدر أي استنتاج خاص بالقضية.