" الإيطالي والألماني" بدون جمهور حتى 2021

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

على الرغم من التخطيط للعودة في مايو المقبل، كشفت وثائق سرية أن الدوري الإيطالي لكرة القدم، لن يسمح للمشجعين بالعودة إلى الملاعب حتى يناير 2021، بعدما تم إيقاف النشاط الكروي هناك، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويبدو أن الدوري الإيطالي سوف يسير على درب نفس خطوات الدوري الألماني "البوندسليغا"، في عدم السماح للمشجعين بدخول الملاعب حتى عام 2021، وفق مستندات حصل عليها موقع "ميديا سات سبورت".

كما أن هناك العديد من التقارير التي تشير إلى أن قيود الإغلاق في إيطاليا سيتم تخفيفها في 4 مايو المقبل، مما سيسمح للاعبين بالعودة إلى التدريب، على أمل استئناف موسم كرة القدم في 31 من الشهر نفسه.

وهناك 12 مباراة متبقية من الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وهناك صراع شرس على اللقب بين يوفنتوس ولاتسيو، ولا يقف إنترميلان بعيداً.

فيما يأمل الدوري الألماني، في إتمام جميع المباريات بنهاية يونيو المقبل، وهي المسابقة الأقرب للعودة إلى الحياة، بعدما كشف الرئيس التنفيذي لـ"البوندسليغا"، كريستيان سيفرت، أن الخطة الحالية هي عودة المباريات إلى جميع الملاعب الـ 36 في القسمين الأوائل بحلول بداية مايو القادم.