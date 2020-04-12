مدافع "المان يونايتد" يتمنى حرمان ليفربول من لقب تاريخي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كشف رافائيل مدافع مانشستر يونايتد السابق، عن رغبته في إلغاء موسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لحرمان ليفربول من اللقب الأول في الدوري منذ 30 عاماً.

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي بفارق 25 نقطة، قبل أن تتوقف كرة القدم الإنجليزية، بسبب انتشار فيروس كورونا في المملكة المتحدة، ويحاول مسؤولي الكرة الإنجليزية إيجاد طريقة لإنقاذ الموسم.

وقال رافائيل لموقع ناديه السابق، والذي فاز معه بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة السبع سنوات التي قضاها في أولد ترافورد: "سيكون رائعاً إذا انتهى الموسم الآن، مما يدل على عدم فقدان رغبة المنافسة، ومانشستر يونايتد سيكون رائعاً مرة أخرى".

وعندما سئل عن طريق موقع النادي على الإنترنت، ما يراه أعظم نجاح له، قال اللاعب البرازيلي السابق: "أنا دائماً أقول ذلك عندما تحصل على 18 لقبا، وعندما تجتاز ليفربول، والجميع يتحدث عن إلغاء المسابقة، ورغم علمي بصعوبة اتخاذ مثل هذا القرار، ولكنه سيكون قرار رائع بالنسبة لي".