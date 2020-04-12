شاهد.. يونايتد يحتفي بالساحر بايلي

المصدر: متابعة – عماد الدين إبراهيم

احتفى نادي مانشستر يونايتد الانجليزي، بعيد مولد مدافعه الإيفواري إريك بايلي بصورة مميزة بان نشر على موقعه الرسمي فيديو للاعب يجسد شجاعته في المراوغة بعد استخلاص كرة خطرة في منطقة الجزاء ووصفوه بالمغامر الشجاع .

وكان بايلي قد انتقل إلى يونايتد قبيل انطلاق موسم 2016/17 وقد ثبت أن قدرته على لعب أدوار متعددة حاسمة، حيث لعب 38 مباراة في جميع البطولات وشارك في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن.

وبرغم أنه غاب عن نهائي الدوري الأوروبي بسبب الإيقاف، إلا أنه لعب المباراة التي أقيمت في ويمبلي كاملة وذلك عندما فاز يونايتد على ساوثهامبتون ويحصل على لقب كأس الرابطة في وقت مبكر من الموسم.

قدرة بايلي على قطع الكرات جعلته أحد معشوقي مشجعي يونايتد، ولكن قدرته على التعامل مع الكرة ببراعة ومهارات التوقع الخاصة به رفعت مستواه الكروي إلى مراحل أفضل.

خلال موسم 2017/18، تسببت الإصابة في تعطيل مسيرة المدافع، ولكن عندما كان بايلي جاهزًا فقد تمكن من إحراز أول هدف له مع النادي خلال الفوز بنتيجة 4-0 على سوانزي