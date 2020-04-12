خطة إسعاف عاجلة لإنقاذ هجوم برشلونة

المصدر: متابعة – عماد الدين إبراهيم

بات نادي برشلونة الإسباني، بحاجة لخطط بديلة لإسعاف وانعاش خط هجومه في ظل التوقعات بفشل صفقة انتقال الثنائي البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي.

وفشلت جميع محاولات البارسا خلال الموسم الماضي، وفي الانتقالات الشتوية الأخيرة في الحصول على توقيع نيمار، وإعادته لقلعة (كامب نو) مرة أخرى، لكن كل محاولاته باءت بالفشل في ظل تمسك مسؤولي باريس سان جيرمان بمقابل كبير لبيع اللاعب، وصل إلى 300 مليون يورو وفقا لرئيس باريس سان جيرمان.

ووضع مسؤولو برشلونة في الساعات الماضية، وفقا لتقارير صحفية إسبانية خطة بديلة، حال الفشل التام في التعاقد مع نيمار أو لاوتارو، تتمثل في التعاقد مع أحد العناصر الهجومية المميزة في فريق بايرن ميونيخ الألماني.

أما لاوتارو مارتينيز، فيشترط فريق الإنتر الحصول على نحو 100 مليون يورو لبيع اللاعب، وهو المقابل الذي يعتبره مسؤولو برشلونة كبيراً جداً، لاسيما في ظل الأزمة المالية الكبيرة التي تضرب سوق الانتقالات الصيفية المقبل جراء تأثير فيروس كورونا على كل الأندية العالمية.