رامسي: أجد صعوبة في المحافظة على وزني

المصدر: متابعة – محمد فضل

أكد الويلزي أرون رامسي لاعب وسط يوفنتوس، سعيه لمساعدة فريقه من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما تُستأنف الدوريات بعد ان يتم القضاء على فيروس كورونا مشيراً إلى أنه يرى من الصعب الحفاظ على وزنه خلال الفترة الحالية بالعزل الصحي بسبب تناول كميات من الطعام.

وقال رامسي خلال محادثة عبر إنستغرام: "أقوم بالبرامج التي يرسلها النادي إلينا، وأحافظ على لياقتي معظم الأيام". واضاف "الأمر بالتأكيد ليس مثل التدريب أو خوض المباريات ففي هذه الحالات لا يكون هناك قلق بشأن زيادة الوزن".

وكشف رامسي بأن زوجته تحب الطهي وأنا أحب تناول الطعام، لذلك أرى بأن هذا الشئ ليس جيداً لي ، وتابع عند عودة النشاط يجب أن أكون صارما للغاية، أما الآن فالأمر صعب السيطرة عليه ".

وعن موسمه الأول مع يوفنتوس قال: اليوفي نادي كبير وأحد أكبر الأندية في أوروبا، لا أحد يعلم ما سيحدث الفترة المقبلة لكن من أسباب قدومي إلى هنا الفوز بالألقاب" وأضاف "أريد مساعدة الفريق في تحدي الفوز بدوري أبطال أوروبا".

وعن مزاملة كريستيانو رونالدو قال: أشار الى أنه لاعب استثنائي، يسجل في معظم المباريات وهذا سبب وجيه لاستمراره حتى سن 35". وأتم "هو واحد من أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة، يريد الفوز في كل مباراة وكل مباراة مهما كان حجمها وهو لاعب لا يصدق.