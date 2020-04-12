البارسا والريال .. صراع خط الدفاع

المصدر: متابعة – محمد فضل

توقعت الصحف الاسبانية الصادرة اليوم، احتدام الصراع بين عملاقي الليغا ريال مدريد وبرشلونة الاسبانيين لضم ابرز نجوم الميركاتو الصيفي المقبل.

وذلك على مستوى خط الدفاع تحديداً فضلاً عن تكثيف بحثهما للحصول على مواهب تتمتع بمستوى عال، تتمكن من صنع الفارق و سد الفراغ الذي يتوقع أن يحدثه رحيل كل من سيرجيو راموس كابتن النادي الملكي وجيرارد بيكية صخرة دفاع البارسا .

ومن بين الأسماء التي سيكون التنافس حولها بين برشلونة وريال مدريد في الصيف المقبل كل من أباميكانو مدافع لايبزيج الألماني و دييجو كارلوس لاعب إشبيلية ولويز فيليبي ليبرو لاتسيو الإيطالي .