برشلونة يطلق نداء بحث عن رسام ميسي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

نشر نادي برشلونة، على حسابه عبر إنستغرام، مقطع فيديو تحت عنوان "مهارة مذهلة" يظهر فيه نحات وهو يبدع في نحت وجه نجم الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي بإتقان، مستعيناً بقطعة صلصال صغيرة.

وكتب النادي على حسابه هل يمكن لأحد التعرف إلى العبقري الذي صنع هذا؟ هل يمكنك مساعدتنا في العثور على هذا الفنان؟ لكنه قام بعد وقت قصير بإلغاء طلب البحث عن الرسام واكتفى بالتعليق التالي: "مذهل، هذا الفن".