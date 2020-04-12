لاعب هيرتا برلين: نعم أستحم في منزلي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تحدث الصربي ماركو جروجيتش، لاعب ليفربول الإنجليزي المعار إلى هيرتا برلين الألماني، عن عودته مع الفريق إلى التدريبات بالكرة داخل الملعب، والإجراءات المتبعة للحماية من تفشي فيروس كورونا، مع تطلع الدوري الألماني "البوندسليغا" إلى العودة للدوران بداية مايو المقبل.

وقال لاعب خط الوسط جروجيتش (23 عاماً) لموقع "ميل الرياضي": نستخدم غرفة خلع الملابس نفسها، ولكن فقط لفترة قصيرة، ولا استحم في الغرفة بل أذهب في المنزل، وما يحدث الآن خطوة صغيرة إلى الأمام، لكنها أفضل بكثير من البقاء في المنزل".

وأضاف: "عدنا إلى الملاعب الاثنين الماضي، وتدربنا في مجموعات من 8 لاعبين في الملعبين، وهناك مساحة كافية بيننا، لأننا لسنا قريبين جداً، وهو شعور جيد أن يكون لدي كرة عند قدمي مرة أخرى، ولا توجد احتكاك في اللعب أو اتصال حالياً، ونحن نحافظ على جميع القواعد الصحية المطلوبة".

وواصل: "تم خضوع مجموعة جديدة من فريق هيرتا برلين، للكشف عن فيروس كورونا للمرة الثانية يوم الخميس الماضي، بعد إعلان إصابة اثنين من أعضاء النادي بالفيروس في الجولة الأولى من الاختبار.

كما كشف جروجيتش، أن التدريب الكامل سيستأنف كالمعتاد إذا لم يكن أي من أعضاء الفريق إيجابياً هذه المرة، وقال: "طالما أنه لا يوجد شخص آخر إيجابي، يجب أن نتمكن من بدء تدريب الفريق الأسبوع المقبل، وأنا خضعت للاختبار للمرة الثانية، وحتى الآن أشعر أنني بخير".