ريال سوسيداد يعود إلى التدريبات

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

من المقرر أن يستأنف ريال سوسيداد تدريباته، ليكون أول فريق إسباني يستأنف التدريب منذ إيقاف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك بعدما سجلت اسبانيا أمس السبت، أقل عدد من الوفيات منذ 19 يوماً.

وأشار موقع "سكاي سبورت"، إلى أن ريال سوسيداد حدد سلسلة من الإجراءات الاحترازية التي يمكن أن تدخل حيز التنفيذ بعد غدً الثلاثاء، ومنها السماح للاعبين بالتدرب في مجموعات مصغرة تضم لاعبين أو ثلاثة كحد أقصى، مع إشراف الطاقم الطبي على التدريب.

وكان قد تم تعليق الدوري الاسباني منذ بداية مارس الماضي، وقال رئيس رابطة الدوري الاسباني، خافيير تيباس، أنه في إسبانيا من غير المرجح أن تستأنف حتى نهاية مايو المقبل. والجدير بالذكر، أنه عادت جميع أندية الدوري الألماني إلى التدريب الأسبوع الماضي، لكنها كانت تعمل في الغالب في مجموعات صغيرة.