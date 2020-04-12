رونالدو يعتذر بـ«الكمامات»

المصدر: (لشبونة - وكالات)

نشر النجم كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بكمامتين بلوني علمي البرتغال وإيطاليا لتوجيه رسالة لمتابعيه حول العالم يدعوهم فيها للوحدة والتضامن في مكافحة فيروس كورونا.

واعتبر مراقبون أن الرسالة بمثابة الاعتذار من اللاعب الذي تعرض لهجوم قوي بعد خرقه قواعد الحجر الصحي. وقال النجم البرتغالي : «في هذه اللحظات الصعبة بالنسبة للعالم، يبدو من المهم أن نتوحد ونساعد بعضنا البعض، دعونا نعمل كل ما نقدر عليه من أجل المساعدة».

وأثارت صور رونالدو وهو يتدرب على العشب الأخضر داخل الملعب ومن دون كمامة الكثير من الانتقادات داخل الشارع البرتغالي وانتقده العديد من مواطنيه لخرقه قواعد الحجر الصحي.