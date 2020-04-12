غيغز.. نجم جديد يدعم مبادرة «خلك نشيط وخلك سليم»

المصدر: دبي-عدنان الغربي

انضم الإنجليزي ريان غيغز النجم السابق لنادي مانشستر يونايتد بطل إنجلترا وأوروبا عدة مرات، ومدرب منتخب ويلز لكرة القدم إلى مبادرة مجلس دبي الرياضي للتدريب في المنزل «خلك نشيط، وخلك سليم، be fit, be safe» ووجه رسالة إلى كل من يعيش في دبي ودولة الإمارات قال فيها: «نمر جميعاً بأوقات صعبة، ولكن يجب علينا أن نتدرب جيداً وأن نبقى في المنزل لكي نكون آمنين ولذلك لا بد من أن تحافظ على لياقتك وصحتك وأن تكون نشيطاً وسليماً».

وتواصل مبادرة مجلس دبي الرياضي «خلك نشيط.. وخلك سليم» انتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مع زيادة التفاعل الجماهيري المحلي والعالمي مع هذه المبادرة الرائدة التي تستهدف جميع مكونات المجتمع من مختلف الأعمار والجنسيات.

وتضم قائمة النجوم العالميين الذين يدعمون المبادرة كلاً من الإيطالي كولينا أفضل حكم في العالم سابقاً ومدير تطوير الحكام في «فيفا»، الفرنسي أريك أبيدال النجم السابق لمنتخب بلاده وأندية برشلونة وموناكو وليون، والمدير الرياضي الحالي لنادي برشلونة والبرتغالي لويس فيغو أفضل لاعب في العالم وبطل أوروبا سابقاً ونجم وقائد منتخب البرتغال وريال مدريد وبرشلونة وانتر ميلان السابق، والمدافع الأسطوري روبرتو كارلوس نجم منتخب البرازيل بطل العالم ونادي ريال مدريد بطل أوروبا سابقاً، والفرنسي أنيلكا نجم منتخب فرنسا وريال مدريد وأرسنال ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان سابقاً، ومواطنه مايكل سيلفيستر النجم السابق لمنتخب الديوك، وناديي مانشستر يونايتد وانتر ميلان.