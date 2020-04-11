خوفاً من كورونا ..مالكوم يتسلم جائزته عن طريق طائرة بدون طيار

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ابتكر مسؤولو نادي زينيت سان بطرسبرغ فكرة جديدة لتسليم البرازيلي مالكوم جائزة لاعب الشهر حيث قاموا بتسلميه الجائرة باستخدام طائرة بدون طيار، عملاً بالتدابير الاحترازية لمواجهة تفشي وباء كورونا.

وفاز البرازيلي مالكوم، بما يقرب من 30٪ من أصوات المعجبين للحصول على الجائزة في مارس الماضي، بعد أن حقق زينيت تقدماً بـ 9 نقاط في صدارة ترتيب الدوري الممتاز الروسي، قبل تعليق الموسم بسبب فيروس كورونا، حسب ما أشار موقع "ديلي ميل".

وقال مالكوم في مقطع فيديو سجله، بينما كانت طائرة بدون طيار تحلق خارج شقته: "تلقيت للتو رسالة بأنني بحاجة لفتح نافذة، ثم انقلبت الطائرة بدون طيار من خلال النافذة، فأرسلت قطة خائفة تندفع بعيداً، قبل أن تهبط على الأرض ليلتقط مالكوم الجائزة"، وشكر مالكوم المعجبين، وأنهى الفيديو قائلاً: "ابق في المنزل، هذا مهم".