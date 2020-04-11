اتحاد الغابون يطالب أوباميانغ بالرحيل من ارسنال

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

حث بيير آلان مونجنجى رئيس اتحاد الغابون لكرة القدم، اللاعب بيير إميريك أوباميانغ (30 سنة)، على مغادرة نادي أرسنال الإنجليزي، عقب نهاية تعاقده مع "المدفعجية" خلال الصيف المقبل، وتلميحات ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، إلى أنه من الصعب الحفاظ على بقاء المهاجم الغابوني، وسط حديث عن رغبة برشلونة وإنترميلان ومانشستر يونايتد، وآخرين في التوقيع معه.

وقال مونجوينجوي لموقع "إن بي سي": "أوباميانغ الآن في آرسنال، ولم يفز بأي شيء هناك، لذا فهو فشل جماعي، ولا أريد أن أقول أن أرسنال ليس طموحاً، لكن أرسنال ليس لديه طموحات عالية مثل بعض الأندية الأخرى فيما يتعلق بأوروبا".

وأضاف: "إذا تمكن بيير من الحصول على عقد مع ناد أكثر طموحاً، فسيجد بالتأكيد مكانه هناك، ويرى جميع الشعب الغابوني أوباميانغ على هذا المستوى، ويمكنه الآن إنهاء مسيرته في نادٍ كبير، وتحقيق ألقاب فردية لكرة القدم في بلاده".