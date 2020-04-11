نجوم التنس متحدون ضد كورونا..رسائل إيجابية تدعم حملة البقاء في المنزل

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أطلقت رابطتي تنس المحترفين والمحترفات حملة لدعم البقاء في المنزل ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا حول العالم بمشاركة 24 لاعبا ولاعبة من نجوم الساحرة الصفراء، ووجه كل منهم رسالة لتحفيز افراد المجتمع من مختلف الجنسيات للبقاء في المنزل وكلمة شكر بكل اللغات.

ومن بين النجوم المشاركين في الحملة الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف رقم 1 عالميا الذي وجه رسالة شكر للعاملين في الرعاية الصحية والسويسري روجيه فيدرر والرومانية سيمونا هاليب والتشيكية كارولينا بليشكوفا واليابانية نعموي أوزاكا والتونسي مالك الجزيري الذي قال عبارة شكرا (بالعربية).