تحويل ملعب كرة قدم في البرازيل إلى مأوى للمشردين

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

تحول ملعب لكرة قدم في البرازيل إلى مكان لإيواء المشردين لحمايتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي ضرب العالم وأصاب النشاط الرياضي بالشلل.

ووفقاً لصحيفة "غلوبو سبورت" قررت بلدية مدينة تريسينا عاصمة ولاية بياوي الواقعة شمال البرازيل تخصيص الملعب الرئيسي للمدينة، استاد "ليندولفو مونتيرو"، كمأوى للمشردين في المدينة الذين لا مأوى لهم ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية هؤلاء الأشخاص من خطر جائحة كورونا.

وقالت الصحيفة إن الملعب استقبل 70 شخصاً بلا مأوى منذ يوم الجمعة الماضية، ووفرت سلطات المدينة الرعاية الصحية والغذاء والنظافة والمساعدات الاجتماعية لهم، مشيرة إلى أنه تم بناء عدد من الخيام، تحتوي على كافيتريات وحمامات ومنطقة للرعاية الصحية، إضافة إلى منطقة مخصصة لتلقي الرعاية الطبية للذين تظهر عليهم أعراض مرضية.