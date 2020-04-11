هالاند: عقلية إبراهيموفيتش تعجبني

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعترف النرويجي إيرلنج هالاند (19 عاماً)، بإعجابه بعقلية السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، وحبه للانتقال من ناد إلى آخر، حتى الوصول إلى للعب في تسعة أندية مختلفة.

وقال هالاند لمجلة "4-4-2"، عن إبراهيموفيتش (38 سنة)، والذي عاد إلى ميلان في يناير الماضي: "أحب عقليته، وكيف يرى الأشياء بصورة مختلفة، وأعتقد أن لدي دائما مثل هذه الثقة".

وأضاف: "كما أنني أحب أيضاً انتقاله من ناد إلى آخر في بلد أخرى، وهو أمر ليس سهلاً، ولكنه دائماً ما يدخل ويسجل الأهداف من الثانية الأولى، وأنا أحببت رؤية ذلك".

وانضم هالاند، إلى بروسيا دورتموند، ليكون النادي الرابع في مسيرته القصيرة، ومطلوب التعاقد معه من أكثر من نادي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، ومن الواضح، أنه ينوي السير على خطى إبراهيموفيتش، ولديهما نفس وكيل الأعمال، مينو رايولا.

ورغم أوجه التشابه بينهما حتى الآن، إلا أن هالاند، يصر على أن طريقتيهما مختلفة على أرض الملعب، ويقول: "كلانا مهاجمين طويلين، لكن لكل منا أسلوبه الخاص داخل أرض الملعب، ومن الصعب مقارنتنا".