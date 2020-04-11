تحضيرات "أسياد هانغتشو" تتحدى كورونا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كشف منظمون لدورة الألعاب الآسيوية "الأسياد" لعام 2022 في هانغتشو بالصين، إنه من المقرر الانتهاء من بناء 42 من 58 مكاناً ومنشأة مساعدة بحلول نهاية عام 2020، لاستضافة فعاليات الدورة.

وأشار موقع "توي سبورت"، أن المنشآت المطلوبة لاستضافة الدورة، تتضمن 53 مكاناً للمنافسة، و5 قرى للألعاب الآسيوية، و31 مكاناً للتدريب، فيما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن 40 منها كانت قيد الإنشاء بالفعل في 2019، وستبدأ أعمال البناء في أماكن المنافسة المتبقية هذا العام.

وقالت اللجنة المنظمة: "هدفنا استكمال تشييد 42 ساحة منافسة ومنشآت مساعدة بنهاية هذا العام، وهو ما يمثل أكثر من 85% من إجمالي أعمال البناء، ويتوقع أن تكتمل جميع أماكن المنافسة بحلول مارس 2021".

والجدير بالذكر، أن دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة، ستعقد في هانغتشو خلال الفترة من 10 إلى 25 سبتمبر 2022، وستكون هذه ثالث دورة ألعاب آسيوية يتم إقامتها في الصين، بعد دورتي بكين 1990 وقوانغتشو 2010.