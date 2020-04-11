لاعبو الانتر يعودون إلى ميلانو لبدء الحجر الصحي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

عاد لاعبو انترميلان الذين غادروا إيطاليا بسبب تفشي فيروس كورونا، إلى ميلانو، لبدء فترة حجر صحي لمدة 14 يوماً، تمهيداً للعودة إلى التدريبات واستكمال الموسم الكروي الحالي.

وجاءت عودة لاعبي الفريق، بعد قضاء أسبوعين في بلدانهم الأصلية، باستثناء لوتارو مارتينيز، الذي لم يغادر إيطاليا، كما ينتظر عودة غودين بعد غدً الاثنين.

وتضمن قائمة العائدين كل من هاندانوفيتش، بروزوفيتش، كريستيان إريكسن، فيكتور موسى، آشلي يونغ وروميلو لوكاكو.

ويخضع هؤلاء اللاعبين، إلى فترة حجر صحي لمدة 14 يوماً في المنزل، إلى جانب مراقبة للنظام الغذائي، وهو أمر مستحيل أثناء الإقامة في الخارج، حسب ما أشار موقع "ميديا سات سبورت". ويتوقع أن لا يتم استئناف التدريب الجماعي قبل 4 مايو المقبل، بعد معرفة كيفية تطور الوضع الحالي.