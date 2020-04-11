"ديربي ميلانو".. صيغة جديدة في الأيام العصيبة

المصدر: وكالات

سيتواجه العملاقان الإيطاليان ميلان وإنتر ميلانو في "ديربي" المدينة الشمالية للبلاد، لكن عبر ألعاب الفيديو، في خطوة أولى من نوعها تأتي في ظل توقف منافسات الدوري المحلي، والحجر المنزلي المفروض للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسيواجه مهاجم ميلان البرتغالي رافايل لياو منافسه سيباستيانو إسبوزيتو من إنتر عند الساعة 11:30 بتوقيت غرينيتش، السبت، من خلال لعبة "برو إيفولوشن سوكر" الالكترونية.

وستكون المباراة متاحة عبر خدمة البث التدفقي "دازن"، وهي واحدة من شبكتين تملكان حقوق نقل الدوري المحلي داخل إيطاليا، وعلى القناتين الرسميتين لكل من الناديين.

وقال لياو "كونها مباراة ديربي، فإن الرغبة هي دائما للفوز. لكن الهدف الأساسي أن نكون بالقرب من المشجعين في هذه الأوقاف المعقدة".

وسيتاح على هامش المباراة مجال التبرع من خلال المؤسسة الخيرية التابعة لميلان، لدعم جهود مكافحة "كوفيد-19" لا سيما في مقاطعة لومبارديا التي تعتبر البؤرة الأساسية للوباء في إيطاليا.

وتوقف نشاط الدوري المحلي في إبطاليا منذ التاسع من مارس نتيجة التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد لاسيما في شمال البلاد.

وتعد إيطاليا حاليا الدولة الأكثر تأثرا بالوباء على صعيد الوفيات، وقد سجلت حتى صباح الجمعة أكثر من 18 ألف وفاة.

وتوقفت منافسات "سيري أ" بعد المرحلة 26، حين كان إنتر يحتل المركز الثالث برصيد 54 نقطة (من 25 مباراة)، بفارق تسع نقاط ومباراة أقل عن المتصدر وحامل اللقب يوفنتوس.

والتقى قطبا ميلانو مرتين في الدوري المحلي هذا الموسم، في لقاءين انتهيا لصالح إنتر (2-صفر و4-2 على الترتيب).