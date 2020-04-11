إنتر يستنجد بالرعاة لجلب ميسي مقابل لاوتارو

المصدر: متابعة – محمد فضل

أكدت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية الصادرة اليوم أن إدارة نادي إنتر ميلانو الإيطالي قد تستنجد بالرعاة لتحقيق المطالب العالية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أيقونة وهداف برشلونة.

وأشارت الصحيفة الأوسع انتشاراً إلى أن ميسي يريد مبلغ 50 مليون يورو كراتب سنوي، ورغم صعوبة تلبية ذلك، إلا أن تضامن الرعاة مع النادي الإيطالي ربما يحقق رغبة جمهور الفريق الذي يتمنى رؤية البرغوث الأرجنتيني بشعار النادي الإيطالي، كما أن أزمة فيروس كورونا قد تدفع البارسا وإنتر لإجراء عملية تبادل (ميسي بمواطنه لاوتارو مارتينيز).

من ناحية أخرى ترغب إدارة برشلونة في جلب مدافع إشبيلية البرازيلي (دييجو كارلوس) ذي الـ27 سنة، مقابل عودة الكرواتي إيفان راكيتيتش إلى ناديه السابق بعد أن أبدى الأخير ارتياحه للالتحاق بفريقه إشبيلية الذي تربطه بلاعبيه وإدارته علاقات مميزة ودائماً ما يحن لماضيه مع فريق الأندلس الذي صال وجال معه قبيل أن يتوجه إلى كامب نو والتوقيع مع البارسا .

وبدورها كشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو عن رغبة برشلونة في التعاقد مع صفقات مجانية خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن الأسماء المعروضة على طاولة إدارة البارسا كل من: (ويليان، كافاني، تياجو سيلفا، بيدرو، دافيد سيلفا، جيرو وميرتينز)، وكل هؤلاء اللاعبين ستنتهي عقودهم في الصيف المقبل، وهي فرصة للأندية الراغبة في ضمهم، ومن ضمنها برشلونة.