رئيس رابطة مدربي الدوري الإنجليزي يتوقع انخفاض قيمة اللاعبين بنحو مليار إسترليني

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

توقع ريتشارد بيفان رئيس اتحاد مدربي أندية الدوري الإنجليزي لكرة القدم انخفاض القيمة السوقية للاعبي كرة القدم إلى نحو مليار جنيه إسترليني بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي تسبب في توقف النشاط الرياضي في العالم، محذراً من أن سوق انتقالات اللاعبين قد تشهد صعوبات جمة بعد انتهاء وباء الفيروس التاجي.

وقال بيفان في مقابلة مع قناة "سكاي سبورت" إن الآلاف من اللاعبين ستنتهي عقودهم في غضون نهاية شهر يونيو المقبل وهو ما سيتسبب في أزمة كبيرة للأندية، داعياً رابطة الدوري الإنجليزي إلى مزيد من النقاشات مع المديرين في الأندية لتجاوز الحالية، مطالباً في الوقت ذاته بأهمية إجراء فحوصات للاعبين في حال اتخذ قرار بعودة المباريات خلال الشهور القادمة.

وأضاف بيفان الذي خفض راتبه بنسبة 20%:" سيكون العام الحالي صعباً للغاية على الجميع في كرة القدم، وأعتقد أنه سيكون هادئاً فيما يتعلق بالانتقالات، وقد توقع العديد من الخبراء بالفعل انخفاضاً بنسبة 28% من قيمة اللاعبين السوقية".

وتابع:" ربما قد تصل قيمة الانخفاض إلى مليار جنيه استرليني من القيمة السوقية للاعبين، إلا أن القلق الأكبر على اللعبة يتمثل في أن الأندية الكبيرة ذات القدرات المالية ستصبح أكبر، بينما الضغط سيزداد على الأندية الصغيرة".

وانتقد رأي رابطة الدوري الإنجليزي التي أكدت أن الموسم يمكن أن يكتمل خلال 56 يوماً عندما يصبح الوضع آمنا، متهماً الرابطة بعدم وجود اتصال جيد مع الأندية قبل تحديد هذه المدة، مشككاً في إمكانية إنهاء الموسم في هذه المدة.