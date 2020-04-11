غداً.. الدوري التايواني أول العائدين إلى الحياة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

كانت الصين أول من ألغى مباريات كرة القدم، تلتها دول أخرى في المنطقة مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، بعدما كانت دول شرق آسيا هي نقطة انطلاق فيروس كورونا إلى العالم، والمثير للدهشة أن الدوري التايواني الممتاز سينطلق غداً الأحد، ولكن تحت قيود معينة، لتكون الخطوة الأولى في طريق العودة إلى الحياة الطبيعية.

ربما كانت تايوان أول دولة في العالم تتعامل مع الفيروس في يناير الماضي، عندما تم اكتشافه، وبدأت سلطات تايوان على الفور في اتخاذ إجراءات لتجنب تفشي المرض، وفي الأيام الأخيرة، كان هناك انخفاض في عدد الحالات المكتشفة حديثاً، واقتصرت على 380 حالة مؤكدة.

وأشار موقع "بابا غول" إلى أنه قبل أسابيع قليلة، قرر اتحاد تايبيه الصيني "تايوان" لكرة القدم استئناف أنشطة كرة القدم، بناءً على الوضع الحالي، ويشمل بداية كل من الدوري التايواني الممتاز للرجال، ودوري تايوان مولان لكرة القدم للسيدات.

وسيتم اتخاذ عدد قليل من الإجراءات من أجل الحفاظ على صحة الجميع، إذ يسمح فقط للاعبين والمسؤولين وأعضاء الفريق بدخول الملاعب، كما سيتم إجراء الفحوصات الصحية في الملاعب من أجل التأكد من عدم وجود عدوى محتملة، على أن تقام المباريات من دون مشجعين.

وبيّن أن الدوري التايواني الممتاز لكرة القدم، أنطلق عام 2017، وتشارك فيه 8 فرق، وبنظام دوري من ثلاثة أدوار، ومنذ الموسم الماضي لا يوجد هبوط تلقائي، لكن الفريقين الأخيرين يلعبان في تصفيات الهبوط.