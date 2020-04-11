بالفيديو.. سيدورف يكسب تحدّي رونالـدو

المصدر: دبي-عدنان الغربي

تمكن الهولندي كلارنس سيدورف ( 44 عامًا) نجم ميلان السابق من كسب التحدي، الذي أطلقه البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ لاعب يوفنتوس الإيطالي (كأس غرفة المعيشة)؛ وهو عبارة عن تدريبات بدنية في المنزل تعتمد على قياس قدرة التحمل وقوة الساقين وعضلات البطن خلال 45 ثانية.

وحقق رونالدو التحدي 142 مرة في 45 ثانية، بينما حطم سيدورف الذي اعتزل اللعب منذ 6 سنوات وتفرغ للتدريب، هذا الرقم محققا 143 مرة في الفترة الزمنية نفسها.

وعلق اللاعب الهولندي السابق على حسابه في انستغرام، قائلا:" قبلت التحدي كريستيانو." وأضاف:" كن آمنا، حافظ على صحتك وابق في المنزل".

وإضافة إلى سيدورف، تمكنت العداءة الجنوب إفريقية كاستر سيمينيا بطلة سباق 800 م في أولمبياد لندن 2012 وأولمبياد ريو 2016 من كسب تحدي رونالدو محققة 176 مرة في 45 ثانية.

كما استطاع الفرنسي بليز ماتويدي، لاعب نادي يوفنتوس، المتواجد حاليا في العزل الصحي بسبب إصابته بفيروس كورونا، كسب التحدي بواقع 144 مرة، فيما فشل لاعب مانشستر يونايتد، البرتغالي برونو فرنانديز، الذي حقق 112مرة، والايطالي ماركو بيلليني لاعب كرة السلة الذي حقق 53 مرة فقط.