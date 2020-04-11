إصابة أسطورة ليفربول بكورونا

المصدر: أ ف ب

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم أمس الجمعة أن لاعبه الأسطوري ومدربه السابق "السير" الاسكتلندي كيني دالغليش، الذي أدخل المستشفى هذا الأسبوع، مصاب بفيروس كورونا المستجد، لكن لا تظهر عليه أي عوارض.

وأوضح النادي الشمالي في بيان ان دالغليش البالغ من العمر 69 عاما "أدخل المستشفى الأربعاء الثامن من أبريل لمعالجة التهاب".

وأضاف "التزاما بالاجراءات الراهنة، خضع في وقت لاحق لفحص (كوفيد-19) على رغم انه لم تظهر عليه سابقا أي عوارض للمرض. بشكل غير متوقع، جاءت النتيجة إيجابية، لكنه لا يزال دون عوارض".

وأوضح ليفربول أن الدولي الاسكتلندي السابق كان، وقبل إدخاله المستشفى هذا الأسبوع، "قد اختار العزل المنزلي الطوعي مع عائلته، لفترة أطول من تلك الموصى بها، وهو يحض الجميع على اتباع مشورة الحكومة والخبراء في الأيام والأسابيع المقبلة".

ويعد دالغليش من أبرز الأسماء في تاريخ النادي الإنجليزي الشمالي، وأطلق اسمه على أحد مدرجات ملعبه الشهير أنفيلد.

بدأ مسيرته مع نادي سلتيك الإسكتلندي، حيث توج بلقب الدوري المحلي أربع مرات، قبل الانضمام الى ليفربول في العام 1977.

وعرف دالغليش مسيرة مبهرة مع النادي الأحمر امتدت 13 عاما في عصره الذهبي، وأمضى الأعوام الأخيرة منها كلاعب ومدرب (1985-1991)، قبل أن يتولى الإدارة الفنية لفترة وجيزة بين 2011 و2012.

وأحرز دالغليش خلال مسيرته مع ليفربول سلسلة ألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي ثماني مرات (ثلاث منها كلاعب ومدرب)، وكأس الاتحاد ثلاث مرات، ودوري أبطال أوروبا ثلاث مرات (1978 و1981 و1984).

وبحسب الموقع الالكتروني للنادي، خاض دالغليش معه كلاعب 515 مباراة سجل خلالها 172 هدفا، و307 مباريات كمدرب فاز بـ187 منها.

كما أحرز دالغليش لقب الدوري الإنجليزي كمدرب مرة رابعة، وذلك مع بلاكبيرن روفرز في العام 1995.

وأعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الجمعة أن المملكة المتحدة سجّلت 980 وفاة إضافية لمصابين بكوفيد-19، في عدد قياسي جديد يرفع الحصيلة إلى 8958 في البلاد التي تعد من بين الأكثر تضررا بالفيروس في أوروبا لجهة عدد الوفيات.