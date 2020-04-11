ماذا قال ميسي عن انتقاله إلى إنتر ميلان؟

المصدر: وكالات

كذَّب الأرجنتيني ليونيل ميسي ما أثير حول انتقاله إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي، إضافة إلى شائعة دعم زميله السابق البرازيلي رونالدينيو، موضحاً أنها جميعاً أخبار لا أساس لها من الصحة.

ونشر ميسي صورة عبر خاصية «الستوري» بحسابه الرسمي في «إنستغرام» تذكر أنه في طريقه للانضمام إلى إنتر ميلان الإيطالي، وأنه دفع قيمة الكفالة المالية لخروج الأسطورة البرازيلي رونالدينيو من السجن، كاتباً على الخبرين بالخط الأحمر: «خبر زائف وغير حقيقي».

وكانت أخبار انتشرت منذ أيام تتحدث عن موافقة ميسي على الانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي، وكذلك عن نيته أن يعود إلى نادي نيولز أولد بويز، كما زعمت بعض وسائل الإعلام العالمية دفع اللاعب البرازيلي غرامة مالية عن اللاعب البرازيلي رونالدينيو ليخرج بكفالة، بعد القبض عليه بسبب تزوير جواز سفره، دون أن يعلَّق النجم الأرجنتيني على شيء من هذا.