الدوري الفرنسي ينطلق 23 أغسطس

المصدر: متابعة - طلحة عبد الله

فيما يكتنف الغموض موعد استئناف النشاط الكروي في أوروبا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، أكدت تقارير إخبارية أن رابطة الدوري الفرنسي حدّدت 23 أغسطس المقبل موعداً لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2020-2021، بعد أن تستكمل مباريات الموسم الحالي حسب تطورات الوضع الخاص بالوباء الذي علَّقت بسببه جميع الأنشطة الرياضية في أنحاء العالم.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصادر أن هذا الموعد مرهون بجدول مسابقات الاتحاد الأوربي لكرة القدم وتطورات الأوضاع الصحية في العالم فيما يتعلق بالوباء المستجد.

وأوضح المصدر أن الموعد المحدد سيترك فترة راحة لمدة ثلاثة أسابيع للفرق في حال امتد الموسم الحالي، بعد استئناف النشاط إلى مطلع أغسطس المقبل.