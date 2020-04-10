ميلان الإيطالي يدعم مشجعي النادي فوق 65 سنة

المصدر: دبي - البيان

بدأ نادي ميلان الإيطالي في تسليم طرود تحتوي على وجبات ومواد طبية مثل أقنعة للوجه في المنازل لرعاية مشجعيه الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً في هذه الفترة الطارئة، إزاء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال النادي، في بيان له، إنه «بدءاً من الجمعة، شرع ميلان في تسليم 2000 طرد تحتوي على الضروريات الأساسية، إلى جانب أقنعة وأشياء تعود لميلان للأعضاء الذين دفعوا اشتراكات موسم 2019-2020، وتتجاوز أعمارهم 65 عاماً، وهي فئة مهددة بشكل خاص في هذه الظروف».

وأضاف: «يتم تسليم الطرود في بيوت الأعضاء، وهي لفتة تستهدف التعبير عن القرب، وهو عنصر أساسي في قيم النادي».