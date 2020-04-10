تشيلسي يطلب 70 مليون يورو مقابل إطلاق سراح كانتي

المصدر: متابعة - محمد فضل

أعلنت العديد من الصحف الإنجليزية الصادرة صباح اليوم عن نية نادي تشيلسي اللندني بيع نجمه الفرنسي نجولو كانتي، البالغ من العمر 29 عاماً، الذي عانى كثيراً هذا الموسم من كثرة إصاباته، وأشارت صحيفة «الديلي ميل» إلى أن النادي سيعرض كانتي مقابل 70 مليون يورو.

ويعتبر النجم المُتوَّج مع منتخب الديوك بمونديال روسيا الماضي مرغوباً في أكثر من نادٍ، على رأسها ريال مدريد الإسباني الذي سيجد منافسة شرسة من مواطنه برشلونة، إلى جانب رغبة باريس سان جيرمان ويوفنتوس في استغلال قدرات كانتي العالية.

على صعيد آخر، كشف موقع «تررانسيفير ماركت» عن انخفاض القيمة السوقية لدى أبرز اللاعبين، بمن فيهم اللاعبون الذين يدخلون ضمن اهتمامات ريال مدريد، بعدما تراجع سعرهم ونسبة بيعهم إلى ما بين 10% و20%، بسبب تفشي أزمة فيروس كورونا.

وسيكون سعر الفرنسي كليان مبابي 180 مليون يورو، ومواطنه بول بول بوغبا في حدود 80 مليون يورو، أما هالاند فسيكون بـ72 مليون يورو.

وطرح الموقع سؤالاً عن مدى إمكانية استغلال إدارة النادي الملكي هذه الظروف، ليبيع كلاً من بيل ويوفانوفيتش ودياز ومارسيلو من أجل شراء هذه الأسماء السابق ذكرها.