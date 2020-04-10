ديوكوفيتش يقبل تحدي "100 تمريرة"

المصدر: دبي-البيان الرياضي

قبل نجم التنس، الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف رقم 1 عالميا وزوجته ايلينا المشاركة في تحدي "100 تمريرة" الذي أطلقه لاعب التنس البريطاني أندي موراي وزوجته.

ونشر ديوكوفيتش مقطع فيديو على حسابه عبر انستغرام وهو يشارك في التحدي معلقا:" 100 تمريرة، مهمة سهلة لديوكوفيتش وايلينا، شكرا كيم واندي موراي على ترشيحكما لنا للمشاركة في التحدي."

ويعد تحدي "100 تمريرة" إحدى المبادرات العديدة التي أطلقها لاعبو تنس أثناء فترة البقاء في المنزل ضمن الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث أطلق السويسري روجيه فيدرر مبادرة مماثلة قبل بضعة أيام وطلب من متابعيه وعدد من نجوم الرياضة مثل زين الدين زيدان وبيكهام وكريستيانو رونالدو وغيرهم المشاركة.