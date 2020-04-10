رونالدو يثير غضب البرتغاليين

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أثارت تدريبات البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس على ملعب ديبورتيفو ناسيونال في ماديرا جدلا واسعا وردود فعل سلبية في بلاده بسبب عدم احترامه لقواعد الحجر الصحي.

الأمر الذي دفع بيدرو راموس المستشار الصحي في ماديرا لعقد مؤتمر صحافي لتوضيح الموقف الرسمي من تصرف رونالدو في الوقت الذي تدعو فيه السلطات إلى ضرورة الالتزام بالبقاء في المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا، وقال المستشار الصحي:" كريستيانو رونالدو لا يملك إذنا خاصّا بالتدريب في الملعب.

" وأضاف: "كريستيانو رونالدو لديه الحق في التدريب طالما أنه يحترم القواعد مثل جميع البرتغاليين، لا يوجد امتياز

وكانت صحيفة ’’كوريري ديللو سبورت’’ نشرت بعض الصور التي أثارت غضب الشعب البرتغالي لنجم يوفنتوس وهو يقوم بالتدريب في ملعب ديبورتيفو ناسيونال في ماديرا..

يذكر أن كريستيانو رونالدو قرر الانتقال من منزله إلى ماديرا وتأجير فيلا كبيرة أثناء فترة الحجر الصحي ليحصل على الحرية والخصوصية اللازمة الذي يحتاجها في ظل توقف نشاط كرة القدم وعدم قدرته على العودة لإيطاليا في الوقت الحالي.